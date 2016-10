Ruotsin viranomaisverkot ovat hakkerien suosikkeja

Ruotsin viranomaisten tietoverkkoihin on tehty viimeisen puolen vuoden aikana keskimäärin viisi hyökkäystä viikossa, kertoo MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Ruotsin radiouutisille. MSB on kerännyt keskitetysti tietoa hyökkäyksistä huhtikuusta saakka; tuolloin viranomaiset velvoitettiin ilmoittamaan havaitsemistaan hyökkäyksistä MSB:lle.

Kaikkiaan verkkohyökkäyksiä on ilmennyt 131. Niistä seitsemän on johtanut rikosilmoitukseen. Seitsemän ilmoitetun tapauksen ohessa 21 tapausta on harkinnassa, ja niistä voidaan vielä tehdä rikosilmoitus.

Tutuimpia verkkohyökkäyksiä ovat tapaukset, joissa jonkun viranomaisen sivut jumitetaan ylikuormituksella. Lisäksi on ilmaantunut hyökkäyksiä, joissa viranomaissivuille ujutetaan täysin harhaan johtavaa tietoa.

MSB:n kyberturvallisuusjohtaja Richard Oehme uskoo, että mitä riippuvaisemmaksi it-järjestelmistä yhteiskunta tulee, sitä innokkaammin verkkohyökkäyksiä tehdään.

Lähde: Ruotsin radio

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6533643