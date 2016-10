Malmössä räjähti jälleen

Malmössä Etelä-Ruotsissa räjähti viime yönä pommi yökerhon ulkopuolella.

Räjähdyspanos oli asetettu yökerhon sisäänkäynnin eteen. Räjähdyshetkellä yökerho oli suljettu.

Kukaan ei loukkaantunut räjähdyksessä, mutta räjähdys on aiheuttanut jonkin verran aineellista tuhoa. Poliisin mukaan yökerhorakennuksen ikkunat ovat tuhoutuneet, sisäänkäynnin ovi on rikkoutunut ja tapahtumapaikalla pysäköitynä ollut auto on kärsinyt vaurioita.

Kaupungin keskusta-alueella tapahtunut räjähdys oli niin voimakas, että sen ääni kuului kilometrien päähän, tiedotusvälineet kertovat.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa, miksi räjähdyspanos oli asetettu yökerhon oven eteen. Henkilökunnan mukaan yökerhoa ei ole uhkailtu.

Malmö ja Skåne ovat nousseet viime vuosina toistuvasti otsikoihin järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja rikollisjengeihin liittyvän väkivallan ja rikollisuuden vuoksi. Kaupungissa tapahtui viimeksi syyskuussa ammuskelu, joka vaati yhden ihmisen hengen. Ammuskelussa haavoittui kolme ihmistä, ja lähiympäristössä olleet ihmiset joutuivat vaaraan.

