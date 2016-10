Liettuan oppositio matkalla vaalivoittoon

Liettuassa oppositio näyttää lyöneen hallitsevat sosiaalidemokraatit parlamenttivaalien ensimmäisellä kierroksella. Presidentti Dalia Grybauskaite kommentoi eilisten vaalien tulosta sanomalla, että Liettuan kansa äänesti muutoksen puolesta.

Keskustalainen maanviljelijöiden ja vihreiden puolue oli saanut runsaat 22 prosenttia äänistä, kun valtaosa äänestyspaikoista oli ilmoittanut tuloksensa. Konservatiivinen Isänmaanliitto oli runsaassa 20 prosentissa. Sosiaalidemokraatit olivat vasta kolmantena noin 15 prosentin kannatuksella.

Maastamuutto ja matala palkkataso ovat olleet isoja kysymyksiä vaaleissa. Arviolta 370 000 ihmistä on muuttanut maasta sen jälkeen kun Liettuasta vuonna 2004 tuli EU:n jäsen. Lähes puolet heistä on asettunut Britanniaan. Liettuassa on 2,9 miljoonaa asukasta.

Pääministeri Algirdas Butkevicius oli jo luvannut korotuksia minimipalkkaan ja julkisen sektorin palkkoihin, mutta tämä ei näyttänyt äänestäjille riittävän.

Liettuan talouden odotetaan kasvavan 2,5 prosenttia tänä vuonna. Keskipalkka maassa on hieman yli 600 euroa.

Vaalien toinen kierros järjestetään kahden viikon kuluttua. Asiantuntijoiden mukaan edessä ovat todennäköisesti vaikeat hallitusneuvottelut, jotka alustavasti saattavat alkaa jo vaalikierrosten välissä.