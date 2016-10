Trump uhkaa lisähyökkäyksillä Bill Clintonin kimppuun

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump uhkaa lisähyökkäyksillä vastaehdokkaansa Hillary Clintonin miestä Bill Clintonia vastaan. Trump lupasi laajentaa hyökkäyksiään Bill ja Hillary Clintonia vastaan, jos Clintonin kampanja julkistaa lisää Trumpin kannalta vahingollisia nauhoituksia tämän menneisyyden lausumista.

Trump kommentoi asiaa vaalitilaisuudessaan Pennsylvaniassa eilen.

- Jos he haluavat julkaista lisää nauhoituksia sopimattomista lausunnoista, me jatkamme puhetta Billin ja Hillaryn sopimattomista teoista. Ja niitä on paljon, Trump muotoili.

Trumpin kampanja ajautui kriisiin, kun viime perjantaina tuli julki Trumpista vuonna 2005 kuvattu video. Sillä nähdään hänen esittävän naisia halventavia kommentteja.

Videota ei julkistanut Clintonin kampanja vaan Washington Post -lehti.

Clinton ja Trump kohtasivat sunnuntai-iltana paikallista aikaa tv:n vaaliväittelyssä, jota on luonnehdittu Yhdysvaltain vaalikeskustelujen historian likaisimmaksi.