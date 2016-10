ELN-sissit ja Kolumbian hallitus rauhanneuvotteluihin

Kolumbiassa hallitus ja äärivasemmistolainen ELN-sissiliike ovat sopineet rauhanneuvottelujen alkamisesta. Osapuolten on määrä käynnistää rauhantunnustelut Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa 27. lokakuuta.

Kansallinen vapautusarmeija ELN on Kolumbian toiseksi suurin sissijärjestö Farcin jälkeen. Hallitus ja Farc allekirjoittivat jo oman rauhansopimuksensa, mutta sopu yllättäen hylättiin maan kansanäänestyksessä niukalla enemmistöllä.

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos sai juuri Nobelin rauhanpalkinnon. Presidentti ennakoi ELN:n kanssa alkavien neuvottelujen johtavan "täyteen rauhaan" maassa.

Kolumbian konflikti on kestänyt yli 50 vuotta. Väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 260 000 ihmistä ja kadoksissa on 45 000 kolumbialaista. Liki seitsemän miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi.