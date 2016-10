Pariisiin avautuu "piikityskeskus" huumeidenkäyttäjille

Pariisiin avataan Ranskan ensimmäinen valvottu huumekeskus, jossa huumeidenkäyttäjät voivat käyttää huumeita valvonnan alla. Keskus avautuu tiistaina 11. lokakuuta. Avajaisista kertoo The Local.

Keskuksen toivotaan tuovan huumeita ja niiden käyttäjiä pois Pariisin kaduilta. Keskus avataan lähelle Gare du Nordin rautatieasemaa, jonka liepeillä huumeidenkäyttäjät viihtyvät jo muutenkin.

Keskuksen tarkoituksena on tarjota huumeriippuvaisille turvallinen ympäristö huumeiden käyttämiseen. Huumeiden käyttäjät tuovat itse huumeensa, keskus tarjoaa addikteille steriilit neulat. Huumeet ja niiden käyttäminen on ranskassa laitonta, mutta huumeongelmaan halutaan nyt puuttua uudenlaisin keinoin.

Ranskan terveysministerin Marisol Tourainen mukaan huumekeskus "ei millään tavalla tee huumeidenkäyttöä arkipäiväiseksi".

- Silmien sulkeminen todellisuudelta ei poista ongelmaa, näin ollen Ranska on päättänyt sisällyttää (huumeidenkäytön ongelman yhteiskuntaan) sen sijaan, että se suljettaisiin pois, Touraine on sanonut The Localin mukaan.

450 neliömetrin kokoinen huumekeskus maksoi Ranskan valtiolle lehden tietojen mukaan 850 000 euroa. Keskuksessa uskotaan asioivan päivittäin noin 200 huumeidenkäyttäjää.

Keskus on herättänyt vastustusta pariisilaisten keskuudessa. Kaupungin asukkaat protestoivat keskusta vastaan jo vuonna 2013, kun idea huumekeskuksesta syntyi.

Myös Ranskan Strasbourgiin on suunnitteilla vastaava keskus.

Lähde:The Local

https://www.thelocal.fr/20161011/safe-centre-for-drug-addicts-to-open-in-paris