Säät romahduttivat Ruotsissa vaate- ja kenkäkaupan

Ruotsissa oli syyskuussa liian lämpimät säät, eivätkä ruotsalaiset siksi vaivautuneet sisätiloihin, ainakaan vaate- ja kenkäostoksille, raportoi Sydsvenskan-lehti. Uutinen perustuu Svensk Handel Stil -toimiston tilastoihin.

Vuoden 2015 syyskuuhun verrattuna muotivaatteiden kauppa väheni tämän vuoden syyskuussa 8,2 prosenttia. Kenkäkauppojen myynti niiasi kokonaista 17,9 prosenttia.

- Syksyn vaatekauppasesonki sai huonon alun, kenkäkauppa kerrassaan surkean, kommentoi Svenska Handel Stilin puheenjohtaja Mikael Sandström.

Kokonaiskuvakin on huolestuttava. Ruotsin vaatekaupan myynti on lisääntynyt alkuvuonna paljon hitaammin kuin kansalaisten ostovoima, vain puoli prosenttia. Kenkäkaupan myynti on pakkasella 1,4 prosenttia.

Kun vielä ottaa hintakehityksen huomioon, synkkenee kokonaiskuva entisestään:

- Myyntituotteiden keskihinnat ovat nousseet kauttaaltaan neljä prosenttia, joten vaatekauppa on todellisuudessa 3,5 prosenttia ja kenkämyynti 5,5 prosenttia miinuksella edellisvuoteen verrattuna, Sandström pahoittelee.

Lähde: Sydsvenskan

http://www.sydsvenskan.se/2016-10-11/ras-for-sko--och-kladhandeln