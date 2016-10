Suomi mukana hankkeessa, jolla testataan EU-rajojen pitävyyttä

Suomi on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi hankkeeseen, jolla testataan EU-rajojen pitävyyttä. Ensi kuussa toteutettavassa pilottihankkeessa ovat mukana myös Saksa ja Kroatia.

Hanke liittyy eurooppalaisen raja- ja merivartioston perustamiseen. Euroopan komissio ilmoitti viime viikolla, että yhteinen rajavartiosto on toimintakunnossa. Se mahdollistaa yhteisten rajajoukkojen lähettämisen EU:n ulkorajoille, jos rajalle kohdistuu poikkeuksellista muuttopainetta.

Pilottihankkeella pohjustetaan vuotuisia testejä, joilla arvioidaan mahdollisia puutteita EU-maiden rajavalvonnassa. Virkamieslähteen mukaan hankkeen toteutustapa on vielä auki. Se voidaan tehdä osin paperilla ja osin kentällä.

Ajatus EU:n yhteisestä rajavartiostosta sai tuulta alleen pakolaiskriisin seurauksena. Kreikan rajojen vuotaminen on lisännyt halua vahvistaa yhteisiä voimia rajavalvonnassa.

Uusi viranomainen on luotu vahvistamalla EU:n rajavalvontavirasto Frontexin henkilöstöä ja toimivaltuuksia. Tarkoituksena on saada joulukuun alkuun mennessä kasaan 1 500 henkilön nopean valmiuden reservi, joka voidaan lähettää 10 päivän kuluessa ulkorajalle. Suomen osuus tästä on 30 henkilöä.

Suomi on suhtautunut myönteisesti yhteiseen rajavartiostoon, kunhan päätösvalta säilyy jäsenmaiden käsissä. Hallitus on korostanut, että Suomella on idässä pitkä EU:n ulkoraja ja myös Suomi voisi joutua sen yli tulevan mittavan muuttoliikkeen kohteeksi.