Homoliittojen kohtalon ratkaisu saattaa lykkääntyä Australiassa

Homoliittojen kohtalon ratkaisu saattaa siirtyä Australiassa ainakin muutaman vuoden eteenpäin.

Maan hallituksen lakiesityksen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitoista järjestettäisiin neuvoa-antava kansanäänestys, mutta pääoppositiopuolue työväenpuolue ilmoitti tiistaina, ettei se tue kansanäänestystä. Asiasta kirjoittavat muiden muassa Australian yleisradioyhtiö ABC ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Työväenpuolueen ilmoitus on sikäli ratkaiseva, ettei pääministeri Malcolm Turnbullin hallituksella ei ole kansanäänestyslain hyväksymiseen vaadittavaa enemmistöä parlamentin ylähuoneessa eli senaatissa.

Työväenpuolue kannattaa homoliittoja, mutta sen mukaan kansanäänestys on tarpeeton ja liian kallis ja käynnistäisi mahdollisesti traumaattisen julkisen keskustelun. Työväenpuolue ja muut oppositiopuolueet haluavat, että parlamentti äänestää homoliitoista saman tien, mutta hallituksen konservatiivit vastustavat sitä. On hyvin mahdollista, että enemmistö kansanedustajista on homoliittojen hyväksymisen kannalla.

CNN:n mukaan pääministeri Turnbull on sanonut, että jos kansanäänestystä ei pidetä, homoliitot saattavat poistua politiikan asialistalta vuoteen 2019, jolloin pidetään parlamenttivaalit.

Turnbull itse kannattaa homoliittoja, kuten tekee uusien mielipidemittausten mukaan myös enemmistö australialaisista. CNN:n mukaan Turnbullin konservatiivisessa liberaalipuolueessa kuitenkin halutaan kansanäänestystä. Konservatiivit katsovat, että kansan pitää saada sanoa painava sanansa niin isossa kysymyksessä, ja vaikuttavat uskovan, että kansanäänestys on paras tapa estää homoliitot tai vähintään viivyttää niiden hyväksymistä.

ABC:n mukaan keskustelu asiasta jatkuu Australian parlamentissa keskiviikkona.

