Muovisetelille löydettiin yllättävä käyttötarkoitus Britanniassa: Soittaa sujuvasti Abbaa

Syyskuun 13. päivänä Englannissa otettiin käyttöön uudet muoviset viiden punnan setelit. Kestävämmiksi, hygieenisemmiksi ja turvallisemmiksi mainostetut muovisetelit ovat saaneet runsaasti huomiota perinteitä kunnioittavassa saarivaltiossa.

Nyt muovisille viiden punnan seteleille on löydetty uusi käyttötarkoitus: seteli toimii nimittäin tarvittaessa vinyylilevysoittimen neulana. Setelivinyylisoittimisesta kertoi muun muassa The Next Web.

Michael Ridge -niminen Youtube-käyttäjä on testannut setelin toimivuutta neulana. Soittimeen on teemaan sopivasti valikoitunut soimaan Abba ja Money, Money, Money -kappale, jonka Ridge saa kohinasta huolimatta kuulumaan tunnistettavasti.

Youtubessa käyttäjä kertoo, että seteli toimii neulana, koska sen kulmat ovat tarpeeksi terävät ja kovat. Levysoittimen äänen tallentamiseksi on kuitenkin tarvittu avuksi mikrofonia ja vahvistinta.

