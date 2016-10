Expressen: Näin vanhuksia huiputetaan

Ruotsissa on havahduttu siihen, että vanhuksilta yritetään huijata rahaa erilaisilla konsteilla. Expressen listasi erilaisia tapoja:

Vanhuksen lapsenlapseksi esittäytyvä huijari soittaa ja pyytää puhelun loppupuolella rahalainaa. Huijari sanoo lähettävänsä kaverinsa hakemaan rahoja, mikä on varmin hälytysmerkki siitä, ettei soittaja ole todellisuudessa sukua vanhukselle. Ruotsin poliisin mukaan tämä huijausmuoto on erittäin yleinen.

Lääkäriksi esittäytyvä soittaja onkii potilaan terveystietoja puhelimitse. Hän tarjoaa johonkin vakavaan vaivaan uutta markkinoille juuri tullutta lääkettä. Lääkekuurin hinta saattaa nousta jopa 3 000 euroon. Tätä huijaustyyppiä on erityisesti Göteborgin seudulla, ja eräs Åke Larsson on ollut yleisesti käytetty valelääkärin nimi.

Soittaja esittäytyy terveyskeskuksen tai kotiavun henkilöksi. Hänen pitää ehdottomasti tulla kotikäynnille ja tehdä vanhukselle tutkimus. Kotiin tulee kaksi henkilöä, joista toinen "tekee tutkimuksen", toinen kiertää asunnossa ja ottaa kaiken arvokkaalta vaikuttavan haltuunsa.

Joskus vanhukselle halutaan esitellä jotain tuotetta tämän kotona. Esittelyn makupalaksi luvataan jotain ilmaiseksi.

Sisuradio, Ruotsin radion suomenkielinen toimitus kertoi puolestaan syyskuussa, että yli viisikymmentä ruotsinsuomalaista vanhusta on kesän aikaan joutunut huijareiden uhreiksi. Huijarit käyttävät apunaan suomen kieltä, mikä saa puhelimitse tavoitetun vanhuksen luottamaan soittajaan. Raha-apupyyntöön on helppo suostua, jos maamiehen auto kaipaa kiireellistä korjausta. Uhrit valitaan satunnaisesti suomalaisen nimen ja iän perusteella. Näiden tietojen saaminen netistä ei ole kovin hankalaa. Tekijät puhuvat sujuvaa suomea ilman murteita tai aksentteja.

Seitsemän vuotta sitten perustettu Ruotsin poliisin Circa-ryhmä on saanut 1 400 vanhusten huijaamista koskevaa tutkintapyyntöä. Noin 200 huijaria on saatu käpälälautaan ja tuomittua. Poliisien mukaan he näkevät tapauksista kuitenkin vain jäävuoren huipun.

