Asiantuntijat: Kiinan terrakotta-armeijan alkuperä voi olla Kreikassa

Kiinasta Shaanxin maakunnasta Xi'anin kaupungin läheltä 1974 löydetty terrakotta-armeija voikin olla merkki Kiinan ja Euroopan paljon otaksuttua vanhemmasta kulttuuriyhteydestä, tutkijat arvelevat.

Tuhansien luonnollisen kokoisten terrakottasotilaiden ja satojen hevosten armeijan inspiraationa on voinut olla antiikin Kreikan esimerkki, mutta on mahdollista, että armeijan tekemiseen vaadittava taitotietokin on tullut Kreikasta, Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelemat asiantuntijat sanovat.

Terrakotta-armeija rakennettiin kolmannella vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua Kiinan ensimmäisenä keisarina pidetyn Qin Shi Huangdinin mausoleumin yhteyteen.

Terrakotta-armeijan yksittäiset sotilaat ovat kuitenkin ensimmäiset Kiinasta tavatut luonnollista kokoa olevat veistokset. Veistosten taustalla olleiden vaikutteiden ja käsityötaidon on täytynyt tulla Kiinan ulkopuolelta, mahdollisesti antiikin Kreikasta, arkeologi Li Xiuzhen sanoo BBC:lle.

Ajatuksia terrakotta-armeijan eurooppalaisiin vaikutteisiin ovat ohjanneet viimeaikaiset akrobaattiveistoslöydöt. Lisäksi DNA-tutkimukset ovat näyttäneet, että Kiinan läntisimmän maakunnan Sinkiangin alueella on asunut eurooppalaislähtöistä väestöä Kiinan ensimmäisen keisarikunnan aikaan.

Kreikkalaisia kulttuurivaikutteita ja kreikkalaista käsityötaitoa on voinut kulkeutua Kiinaan Aleksanteri Suuren valloitusten vanavedessä, terrakotta-armeijaa tutkinut professori Lukas Nickel Wienin yliopistosta sanoo BBC:lle. Aleksanteri Suuri kuoli 323 ennen ajanlaskun alkua.

- Uskon, että paikalla on voinut olla kreikkalainen kuvanveistäjä kouluttamassa paikallisia, Nickel sanoo.

Kiinan ensimmäisen keisarin hautapaikalla tehdyt uudet löydöt viittaavat myös siihen, että hauta-alue on paljon aiemmin uskottua laajempi. Alue vaikuttaa olevan 200 kertaa Egyptin Kuninkaidenlaakson kokoinen.

Paikalta on löydetty myös silvottujen naisten jäänteitä ja miehen pääkallo, jossa oli kiinni varsijousen nuoli. Ruumiiden uskotaan kuuluneen keisarin jalkavaimoille ja pääkallon keisarin pojalle, joka sai surmansa keisarin kuoleman jälkeisissä valtataisteluissa.

