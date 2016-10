Puolan johtopuolue aikoo jatkaa aborttitiukennusten ajamista

Puolassa vääntö maan aborttilain tiukennuksista saattaa jatkua, vaikka Puolan parlamentti jo hylkäsi esityksen täydestä aborttikiellosta.

Hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynskin mukaan puolue aikoo yhä ajaa aborttilain tiukentamista.

Puolassa abortti on nykyäänkin sallittu vain, jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksen tai insestin seurauksena, raskaus vaarantaa äidin hengen tai sikiöllä on vakava kehityshäiriö.

Laki ja oikeus -puolueen ajamassa uudistuksessa abortti sallittaisiin vain, jos äidin henki on raskauden takia vaarassa.

- Aiomme jatkaa kamppailua sen varmistamiseksi, että vaikeatkin raskaudet - ne, joissa lapsi varmasti kuolee tai kärsii pahoista kehityshäiriöistä - johtavat syntymään, jotta lapsi voidaan kastaa, haudata ja nimetä, Kaczynski sanoi puolalaiselle PAP-uutistoimistolle.

Hänen mukaansa puolue aikoo "vakuuttaa yhteiskunnan ja etenkin naiset" aborttilain tiukennuksen taakse.

Esitys nostatti mielenosoituksia

Vääntö aborttilakien tiukennuksesta sai alkunsa asiaa vaativasta kansalaisaloitteesta, johon kerättiin parissa kuukaudessa reilusti yli aloitteen käsittelyyn vaadittavat 100 000 allekirjoitusta. Aborttioikeuden puolustajat vastasivat omalla kansalaisaloitteellaan, joka sekin sai yli 200 000 allekirjoitusta.

Tiukennusesitys poiki Puolassa myös laajoja mielenosoituksia, joihin osallistui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tukimielenosoituksia naisten oikeuksia loukkaavana pidetyn lakiesityksen vastustajille järjestettiin myös Puolan ulkopuolella, mukaan lukien Suomessa.

Puolen entisen pääministerin Ewa Kopaczin mukaan Laki ja oikeus -puolue perääntyi lopulta parlamentin käsittelyssä lakiesityksen hyväksymisestä, koska pelästyi kaduilla protestoivia naisia.

Puolan aborttilaki on nykyisellään EU-alueen tiukimpia. Maa kiristi aborttilain nykyiselleen vuonna 1993. Katolinen kirkko kampanjoi tuolloin voimakkaasti lakitiukennuksen puolesta.

Tällä hetkellä Puolassa tehdään noin 1 000 laillista aborttia vuodessa. Eri järjestöt arvioivat laittomien ja ulkomailla puolalaisille naisille tehtyjen aborttien määräksi noin 100 000.