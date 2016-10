Yhdysvalloissa kaksi naista on syyttänyt republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia sopimattomasta koskettelusta. Väitetty koskettelu tapahtui vuosia sitten. The New York Times -lehden mukaan toista naista Trump olisi kourinut ja toista suudellut suulle.

Toisen naisen mukaan väitetty kourinta tapahtui lennon aikana yli kolmekymmentä vuotta sitten. Puolestaan väitetty suulle suutelu tapahtui vuonna 2005 Trumpin kotipilvenpiirtäjä "Trump Towerin" hississä. Trump on kiistänyt väitteet.