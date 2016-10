Trumpia vastaan sataa käpälöintisyytöksiä - uhkailee oikeustoimilla

Yhdysvalloissa republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on uhannut New York Times -lehteä oikeustoimilla sen julkaisemien käpälöintisyytöksien takia. Asiasta kertoo ABC News. The New York Times julkaisi aiemmin artikkelin, jossa kaksi naista syyttää Trumpia vuosia sitten tapahtuneesta sopimattomasta koskettelusta. Lehden haastattelussa toinen naisista kertoo, että Trump olisi kourinut häntä lennolla yli kolme vuosikymmentä sitten. Toisen naisen mukaan Trump suuteli häntä suulle vuonna 2005 Trumpin kotipilvenpiirtäjä "Trump Towerin" hississä.

Trumpin kampanja on kiistänyt väitteet. Lisäksi ABC Newsin mukaan Trump itse on kiistänyt väitteet vihaisessa puhelinkeskustelussa The New York Times -lehdelle. Puhelussa Trump uhkasi haastaa lehden oikeuteen. "Hän oli kuin mustekala" The New York Timesin haastattelussa aikanaan paperiyhtiölle työskennellyt Jessica Leeds, 74, kertoo, että Trump kouri häntä heidän istuessaan vierekkäin lentokoneessa 80-luvulla. Leedsin mukaan Trump tarttui häntä rinnasta ja yritti laittaa kätensä hänen hameensa alle. - Hän oli kuin mustekala. Hänen kätensä olivat kaikkialla, Leeds kertoi lehdelle. Leedsin mukaan hän oli 38-vuotias, kun käpälöinti tapahtui. Haastattelussa myös toinen nainen syytti Trumpia sopimattomasta koskettelusta. Rachel Crooks toimi kiinteistöyrityksen vastaanottovirkailijana Trump Towerissa vuonna 2005, kun väitetty ahdistelu tapahtui. Tuolloin 22-vuotias Crooks törmäsi Trumpiin hississä. Crooksin mukaan hän kätteli Trumpia ja esitteli itsensä, mutta Trump ei kuitenkaan päästänyt hänen kädestään irti. Crooksin mukaan Trump oli suudellut häntä poskille ja sen jälkeen suoraan suulle. - Se oli epäasiallista. Ajattelin, että olin niin merkityksetön, että hän pystyi tekemään sen, Crooks sanoi lehdelle. Lisäksi Crooks kertoo, että Trump oli ilmestynyt hänen toimistolleen päiviä myöhemmin pyytäen Crooksin puhelinnumeroa. Kun Crooks oli udellut syytä numeron kysymiselle, Trump oli kertonut välittävänsä numeron mallitoimistolle. Uutistoimisto AFP:n mukaan kumpikaan naisista ei raportoinut asiasta viranomaisille. Syytöksiä useasta lähteestä Lisäksi keskiviikkona The Palm Beach Post -lehti julkaisi haastattelun, jossa Mindy McGillivray, 36, kertoo Trumpin tarttuneen hänen takapuoleensa vuonna 2003 Floridassa. McGillivray työskenteli tuolloin valokuvaajan avustajana. Yahoo Newsin mukaan myös Cassandra Searles, vuoden 2013 Miss Washington, on joutunut Trumpin käpälöimäksi. Searles kertoi Facebookissa, että Trump on useasti tarttunut häntä takapuolesta ja kutsunut hotellihuoneeseensa. Televisio- ja radioyhtiö CBS julkaisi puolestaan vuoden 1992 Entertainment Tonight -ohjelmastaan pätkiä, joissa Trump katselee 10-vuotiaiden tyttöjen ryhmää ja toteaa, että yksi heistä tulee seurustelemaan hänen kanssaan kymmenen vuoden sisään. Trump oli tuolloin 46-vuotias. Trumpin kampanja ei ole kommentoinut videota. Trumpin käytöstä naisia kohtaan on arvosteltu kovin sanoin sen jälkeen, kun Washington Post -lehti julkaisi viime viikolla videon Trumpista vuodelta 2005. Videolla Trump kommentoi naisia alentavaan tyyliin.