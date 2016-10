Haagin sotarikostuomioistuimen pääsyyttäjä varoittaa, että kuka tahansa Filippiineillä joukkoväkivaltaan kehottava voi olla sotarikostuomioistuimen syytteen alla.

Syyttäjä Fatou Bensouda sanoo olevansa todella huolissaan tuhansista väitetyistä tapoista Filippiineillä.

Filippiinien tuore presidentti Rodrigo Duterte on käynnistänyt massiivisen huumeidenvastaisen sodan, jossa hän on kehottanut tavallisia kansalaisia tappamaan huumeidenkäyttäjiä. 3 300 on kuollut heinäkuun jälkeen joko poliisin aseesta tai epäselvissä olosuhteissa.