New York Times: Emme loanneet Trumpin mainetta enempää kuin hän itse

Yhdysvalloissa The New York Times -lehden asianajaja on vastannut republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin kampanjalle kipakalla kirjeellä sen jälkeen, kun Trump uhkasi vetää lehden oikeuteen sen julkaistua häntä kopeloinnista syyttävien naisten kertomuksia.

Trumpin kampanja vaati lehteä poistamaan juttunsa ja pyytämään anteeksi, mistä lehti kieltäytyy. Lehden asianajajan mukaan Trump on kampanjassaan itse kerskunut muun muassa naisten kourimisella, eikä lehden voida katsoa mustanneen ehdokkaan mainetta yhtään sen enempää kuin ehdokas itse. - Mikään artikkelissamme ei ole vähäisimmälläkään tavalla vaikuttanut siihen maineeseen, jonka herra Trump on omilla sanoillaan ja teoillaan itselleen luonut, New York Timesin lakiasioita hoitava David McCraw kirjoittaa vastauksessa. New York Timesin mukaan sen lukijoilla on oikeus tietää presidenttiehdokkaaseen kohdistuvista syytöksistä, sillä niillä on yleistä yhteiskunnallista merkitystä. Lehden vastauskirjeessä huomautetaan myös, että New York Times julkaisi myös Trumpin lausunnon, jossa tämä kiistää naisten syytökset. Vastauskirjeessä todetaan, että jos Trump on sitä mieltä, ettei amerikkalaisilla ollut oikeutta kuulla, mitä naisilla oli sanottavaa, hän voi vapaasti haastaa lehden oikeuteen. - Teimme, mitä laki sallii. Julkaisimme uutisarvoista informaatiota yhteiskunnalle syvästi merkityksellisestä aiheesta. Jos herra Trump on eri mieltä, jos hän uskoo, ettei amerikkalaisilla ollut oikeutta kuulla, mitä näillä naisilla oli sanottavana tai että tämän maan lait pakottavat meidät ja ne, jotka häntä tahtovat kritisoida, vaikenemaan tai rangaistaviksi, me otamme mieluusti vastaan mahdollisuuden antaa oikeuden korjata hänen näkemyksiään, McCraw kirjoittaa. Lehti julkaisi kirjeen verkkosivuillaan.