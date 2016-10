Yhdysvalloissa presidenttiehdokas Donald Trump sanoo, että häntä vastaan on solmittu kansainvälinen salaliitto. Siihen ovat osallisina Trumpin mukaan sekä poliitikot että media.

Republikaanien ehdokas liitti hankkeeseen eilen muun muassa meksikolaisen miljardöörin Carlos Slimin, joka on New York Times -lehden suurin osakkeenomistaja. Trump on niin ikään väittänyt, että "globaali eliitti" vehkeilee häntä ja Yhdysvaltoja vastaan.

Kannatuskyselyissä demokraattien Hillary Clinton on noussut selvään johtoon Trumpista, joka on saanut yhä uusia syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta.