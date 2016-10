Brittien eliittisotilasta epäillään haavoittuneiden surmaamisesta - kirjoitti itse "armokuolemista"

Britannian armeijan erikoisjoukkojen SAS:n (Special Air Service) entistä kersanttia tutkitaan osallisuudesta haavoittuneiden irakilaisten sotilaiden surmaamiseen, useat tiedotusvälineet kertovat.

Surmat ovat tapahtuneet vuonna 2003 Irakissa lähellä Syyrian rajaa. SAS:n partio oli kohdistanut rakettitulta irakilaisiin sotilasajoneuvoihin. Rakettihyökkäyksen jälkeen SAS:n sotilaat olivat löytäneet maalialueelta haavoittuneita irakilaista sotilaita, joista yksi oli menettänyt kolme rajaa ja kahden "sisälmykset olivat ulkona".

Epäiltynä oleva kersantti Colin Maclachlan kertoi itse tapahtumista SAS:n toimintaa käsittelevän kirjan ensimmäisessä käsikirjoituksessa. Tekstissä Maclachlan kertoi, kuinka erikoisjoukkojen sotilaat olivat surmanneet haavoittuneet, koska nämä olivat pyytäneet sitä. Tekstin mukaan haavoittuneet "päästettiin kärsimyksistään" sen sijaan, että heidät olisi jätetty kuolemaan "hitaasti ja tuskissaan".

- Motiivimme olivat täysin inhimilliset. Menen hyvillä mielin oikeuteen, menen hyvillä mielin vankilaan, jos ajattelet, että olen tehnyt väärin. Mutta ihmisten pitäisi asettua ensin minun asemaani. Olkaa ensin minun kengissäni ja tuomitkaa sitten, Maclachlan sanoo kirjassa.

Haavoittuneiden surmaaminen on vastoin Britannian lakia ja Geneven sopimusta.

Britannian puolustusministeriö on aloittanut tapauksesta tutkinnan noin kuusi viikkoa sitten saatuaan kopion käsikirjoituksesta. Maclachlanin lähipiiri on syyttänyt kirjan haamukirjoittajaa virheestä ja vedonnut siihen, ettei Maclachlan itse ampunut haavoittuneita.

Ampumisia koskenut kohta on sittemmin poistettu kirjasta.

Britannian puolustusministeriön mukaan sotilaspoliisi tutkii tapausta. Ministeriö on korostanut myös, että epäillyt sotarikokset tutkitaan aina.

Maclachlan on kertonut julkisuudessa saaneensa tiedon tutkinnasta ministeriöltä sähköpostitse viime viikolla.

Britanniassa on keskusteltu viime aikoina paljon maan sotilaiden tekemistä sota- ja muista rikoksista. SAS:n kersantin tapaus on herättänyt poikkeuksellisen paljon huomiota, koska Maclachlan on esiintynyt erikoisjoukkoja käsitelleessä tv-sarjassa.

