Amnesty: Australia syyllistyy pakolaisten kohtelussa kidutukseen

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International arvostelee kovasanaisesti Australian pakolaispolitiikkaa Naurun saarella. Amnestyn mukaan pakolaisten kohtelu saarella täyttää kidutuksen tunnusmerkit.

Pakolaisille aiheutetaan henkistä tuskaa, ja koko järjestelmä on rakennettu tarkoituksella vahingoittavaksi, järjestö sanoo. Pyrkimyksenä on pelotepoliitikalla pitää pakolaiset pois Australian maaperältä.

– Heikossa asemassa olevat naiset, miehet ja lapset on eristetty syrjäiseen paikkaan, josta he eivät voi lähteä. Kärsimys, jota he joutuvat kestämään näissä paikoissa on murskaavaa – joissain tapauksissa korjaamatonta, Amnestyn Suomen oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio sanoo tiedotteessa.

Australia on ulkoistanut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton rajojensa ulkopuolelle Naurun saarelle sekä Manuksen saarelle Papua-Uusi-Guineaan.

Amnestyn raportti perustuu kuukausia kestäneeseen tutkimukseen ja yli sadan ihmisen haastatteluihin. Järjestön mukaan pakolaiset ja turvapaikanhakijat joutuvat saarella paikallisen väestön ja joskus myös viranomaisten hyökkäysten kohteeksi. Heitä myös pidätetään ja vangitaan mielivaltaisesti.

Lähes kaikki Amnestyn Naurulla haastattelemat pakolaiset kärsivät mielenterveysongelmista, ja heidän joukossaan on myös lapsia. Pitkitetyt ajat pidätettyinä vailla tietoa vapautumisesta ovat suorassa yhteydessä mielenterveysongelmiin. Australian tarkoituksena näyttääkin olevan, että pakolaisten mielenterveyden annetaan järkkyä ilman hoitoa, Amnesty sanoo.

Monet pakolaiskeskuksia pyörittävistä yrityksistä ovat ilmoittaneet lopettavansa toimintansa saarilla.

– Australian viranomaisten pitäisi tehdä sama johtopäätös eli sulkea Naurun keskus. Turvapaikkaa hakevat ja pakolaiset pitää päästää Australiaan välittömästi, Mikko Aarnio vaatii.