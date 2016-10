Venäjän valtion tv-kanavan tilit suljettiin Britanniassa

Russia Today -televisiokanavan (nykyään RT) kaikki pankkitilit NatWest-pankissa Britanniassa on suljettu. Asiasta kertoo kanavan päätoimittaja Margarita Simonjan Twitter-tilillään.

RT on Venäjän valtion rahoittama kansainväliselle yleisölle suunnattu tv-kanava.

Simonjanin mukaan tilien sulkeminen koskee myös joidenkin kanavan Britanniassa työskentelevien työntekijöiden tilejä.

RT-kanavan mukaan pankki ei ole kertonut varsinaista syytä tilien sulkemiselle. Yhtiön mukaan pankki ilmoitti sulkemisesta viestillä, jonka mukaan pankki oli ottanut RT-yhtiön tilit tarkastettavaksi "ja tullut johtopäätökseen" ettei palveluita enää tarjota.

Samalla RT:lle oli ilmoitettu, ettei koko Royal Bank of Scotland, jonka osa NatWest on, enää hoitaisi yhtiön raha-asioita. Pankin mukaan sen päätös on lopullinen.

The Guardian -lehden mukaan Britannian hallitus on ollut tietoinen tilien sulkemisesta. Lehden mukaan hallituksen osallistumisesta päätöksen ei kuitenkaan ole varmuutta.

