Ympäristöjärjestöt haastavat Norjan oikeuteen öljynporausluvista

Ympäristöjärjestöt Greenpeace ja Natur og Ungdom haastavat Norjan valtion oikeuteen pysäyttääkseen öljynporauslupien myöntämisen Barentsinmerellä. Järjestöjen mukaan lupien myöntäminen on Norjan perustuslain ja Pariisin ilmastosopimuksen vastaista.

Lupia ei järjestöjen mukaan saisi myöntää, koska Norja ja muut ilmastosopimuksen osapuolet ovat sitoutuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen.

Uusien lupien myöntämisestä ei järjestöjen mielestä ole tehty riittäviä ympäristövaikutusarvioita.

- Katsomme, että valtio on pettänyt tulevat sukupolvet avaamalla oven laajamittaiselle öljyntuotannolle. Jos me haluamme, että meillä on tulevaisuudessa maapallo jolla elää, on meidän jätettävä öljy maan uumeniin, sanoi Natur og Ungdom -järjestön puheenjohtaja Ingrid Skjoldvär.