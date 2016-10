Omavarainen saari myynnissä Skotlannissa: Posti, koulu ja laajakaista kuuluvat kauppaan

Jos kostea meri-ilma ja Skotlanti kiinnostavat ja tilillä on ylimääräistä rahaa, on skotlantilainen saaristoidylli Tanera Mòr unelmien täyttymys. Ja se on kaiken lisäksi myynnissä.

2,5 kilometriä pitkän ja 1,9 kilometriä leveän saaren saa omakseen 1 950 000 miljoonalla punnalla eli noin 2,2 miljoonalla eurolla. Kohteesta kertoi Evening Standard. Saari sijaitsee Skotlannin länsipuolella, ja se on Summer Isles -saariryhmän suurin saari. Tanera Mòrin saarelta on matkaa mantereelle noin 2,4 kilometriä. Saarta kehutaan myynti-ilmoituksessa mystiseksi, yksityiseksi, rauhalliseksi ja charmikkaaksi. Maisemat vaihtuvat jatkuvasti sään, valon ja vuodenaikojen mukaan. Kallioiden, rantojen ja lahtien täplittämää rantaviivaa on noin 11 kilometriä. Saaren asukin kelpaa uida, purjehtia, sukeltaa tai kalastaa Tanera Mòria ympäröivissä "ihanissa vesissä". Saari on melko omavarainen. Sähköä saa generaattoreista ja tuuliturbiineista, puhtaan veden jakelu ja -käsittelyjärjestelmät ovat kunnossa ja laajakaistankin luvataan toimivan ainakin osassa rakennuksista. Omavaraisella saarella on myös vanha koulu, kahvila ja jopa oma posti. Saaren postipalvelut otettiin käyttöön syyskuussa 1970. Summer Isles -saarilla on myös oma postimerkkinsä. Saaren asuinrakennusten kerrotaan olevan sympaattisesti kunnostettuja perinteisiä kivitaloja, joiden suojaan voi käpertyä viltin alle takkatulen ääreen. Tällä hetkellä rakennuksia vuokrataan matkailijoille. Jos koko saaren ostaminen on turhan kallis paukku, voi saaresta ostaa myös pienemmän osan. Saari on jaettu kolmeen tonttiin, joista halvin irtoaa 430 000 punnalla eli vajaalla 600 000 eurolla. Kauppaan kuuluu muun muassa saaren keskiosasta rajattu tontti, kaksi asuintaloa sekä saaren suurin ranta. Lähteet: Right Move Evening Standard, Homes & Property http://www.rightmove.co.uk/property-for-sale/property-43950127.html?utm_source=TWITTER&utm_medium=social&utm_content=611645954&utm_campaign=socmed http://www.homesandproperty.co.uk/luxury/selfsufficient-scottish-island-for-sale-completely-off-the-grid-tanera-mor-comes-with-24hour-a105361.html#commentsDiv