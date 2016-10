Clinton ja Trump viimeisessä väittelyssä: Mitä on odotettavissa?

Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdokkaat kohtaavat kolmannessa ja viimeisessä vaaliväittelyssään varhain torstaina Suomen aikaa.

Las Vegasissa pidettävään väittelyyn lähdetään tilanteesta, jossa demokraattien ehdokas Hillary Clinton on saanut etumatkaa verrattuna vastaehdokkaaseensa republikaanien Donald Trumpiin.

Viimeisessä väittelyssä panokset ovat kovat. "Hillary Clinton saapuu Las Vegasin viimeiseen väittelyyn kuin pokerin pelaaja, jolla on kädessään täyskäsi, luottavaisena ja huolellisena. Trump laittaa hurjasti panoksia, ikään kuin hänellä olisi kädessään kuumia kortteja, vaikka kyselyt sanovat, että hänellä on kädessään jätkäpari," Boston Globe kirjoittaa ennakkotunnelmista.

Uutissivusto Politico ennakoi, että Clinton tulee olemaan väittelyssä puolustuskannalla. Politicon mielestä Trump on niin huono ja "mätä ehdokas", että juuri siitä syystä Clinton näyttää hänen rinnallaan paremmalta vaihtoehdolta. Clintonin ongelmat, kuten sähköpostiskandaali, saattaisivat nousta kynnyskysymyksiksi, jos vastaehdokas olisi joku muu kuin Trump. "Trump antoi vaalit Clintonille," Politico uskoo.

Väittelystä on varmasti tulossa kiihkeä. Politico uskoo, että Trump suunnittelee uusia iskuja Clintonia vastaan. Politicon mukaan ongelmana on kuitenkin se, ettei Trumpilla ole poliittista tajua eikä itsehillintää. Siksi raivo saattaa kääntyä Trumpia itseensä vastaan.

Washington Postin uskoo, että Clinton osaa odottaa Trumpin hyökkäyksiä ja on hyvin valmistautunut viimeiseen väittelyyn. Clinton on käyttänyt paljon aikaa valmistautumiseen, jota Trump pilkkasi puheessaan Coloradossa:

- Tiedättekö mitä keskusteluun valmistautuminen on? Se on lepäämistä. Se on makaamista, nukkumaan menemistä, Trump puhui kannattajilleen Washington Postin mukaan.

Politicon ennakkoarvioiden mukaan väittelyssä on olennaista myös se, miten alas Trump vajoaa. Viimeksi Trump kutsui Clintonia paholaiseksi, jolla on vihaa sydämessään. Trump nosti esiin myös epäilyt siitä, että Bill Clinton olisi pettäjä ja raiskaaja. Kymmenen päivää sitten käydyn väittelyn jälkeen Trumpin kannatus on laskenut. Vieläkö hän yrittää lyödä vyön alle vai onko käytössä uusia konsteja?

Väittelyssä kannattaa Politicon mukaan seurata myös sitä, miten hyvin toimittaja Chris Wallace selviää illan isäntänä. Wallace itse on Washington Postin mukaan demokraatti, se huolestuttanee republikaaneja. Hänen on kuitenkin oltava tasapuolinen isäntä väittelyssä.

Politico suosittelee myös seuraamaan, miten ja mihin Clinton päättää viimeisen puheenvuoronsa väittelyssä. Uutissivusto uskoo, että Clinton vetoaa siihen, että Trump on uhka amerikkalaiselle demokratialle. Väitteensä tueksi hän voi nostaa Trumpin epäilyt siitä, että maan presidentti valitaan vilpillisin keinoin. "Kukaan uskottava presidenttiehdokas ei ole koskaan esittänyt niin vaarallista väitettä", Politico muistuttaa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta tulevasta väittelystä on myös se, että lehtitietojen mukaan Clintonin kampanjajohto on pyytänyt, etteivät ehdokkaiden puolisot Bill Clinton ja Melania Trump kättelisi ennen väittelyä. Kättelyä ei haluta, koska viime väittelyssä Trumpin leiri oli suunnitellut marssittavansa kolme seksuaalisesta väkivallasta Bill Clintonia syyttävää naista kättelemään entistä presidenttiä.

