Syyrian Aleppossa on alkanut tulitauko, jota Venäjä on kutsunut humanitaariseksi tulitauoksi. Venäjä on sanonut, ettei se aio iskeä kapinallisten hallitsemaan Itä-Aleppoon ainakaan 11 tuntiin. Ilmaiskut Venäjä lopetti jo tiistaina.

Syyrian armeija puolestaan on sanonut tulitauon kestävän kolme päivää. Tulitauon aikana aiotaan mahdollistaa ainakin haavoittuneiden evakuointi piiritetystä Itä-Alepposta. Myös kapinallistaistelijat voivat poistua.