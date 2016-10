Viron ruokapöytä on kehittynyt pitkälle neuvostoajoista - luomua, käsityöläispanimoita ja itsetehtyä leipää

Onpa tultu kauas neuvostoaikaisen Viron ruokapöydistä! Silloiselta matkalta mieleen jäivät halpa votka, harmaaksi paistettu liha ja hapankermalla silattu salaatti. Ja kovin tarkka tarkastus tullissa. Oli siinä juomaostoksissa selittämistä!

Itsenäistynyt maa tarjosi 1990-luvun alussa jo enemmän valikoimaa, mutta edelleen kovin venäläiseltä maistui tienvarsiravintolan rasvainen seljanka. Tai se Tartossa maisteltu porsaanpaisti.

Kun nyt istuu ravintola Art Priorissa Tallinnassa ja syö pinaattipölyllä kuorrutettua viiriäisenmunaa, on vaikea edes muistella 1980-luvun lopulla Viru-hotellin ovelta pimeästi ostettua kaviaaria.

Virolaisilla on monta ylpeydenaihetta. Jokaisessa ravintolassa on tarjolla omassa talossa tehtyä leipää – joka on muutenkin yksi ruokakulttuurin kivijaloista. Riistaa katetaan mielellään pöytään, villisikaa ja hirveä etenkin.

Maitotuotteistaan maa on tunnettu, eikä virolaista keittiötä voi kuvitella ilman rahkaa. Rahkan lisäksi virolaisesta maidosta tehdään juustoa, jogurttia ja yhä enemmän artesaanijäätelöä.

Sen kunniaksi voi maistaa vaikka Esko Farmin käsintehtyä jogurttijäätelöä, jonka mausteena on ruistalkkuna. Viroksi rukkikama, ja sekös meitä suomalaisia naurattaa.

La Muu on Telliskiven trendikkäällä alueella toimiva jäätelötehdas, joka tuottaa käsin tehtyä luomujäätelöä. Aikuiseen makuun, koska pankkiirin uralta jäätelötehtailijaksi vaihtanut johtaja arvelee, että lapsille on ihan tarpeeksi tarjontaa muutenkin.

Oluen ystävien iloksi maassa on kolmisensataa käsityöläispanimoa, ja omenamehusta yhä suurempi osa käytetään siidereiksi. Virossa voit nauttia yhdeksän ruokalajin illallisen niin, että läpi koko aterian kulkee myös siiderimenu.

Yhä suurempi osa Virosta on luomua: pienessä maassa on 170 000 hehtaaria luomuviljeltyä peltoa, kun isommassa Suomessa on vain hitusen enemmän, 200 000 hehtaaria. Käsityöläistuotteet ja luomu ovatkin osa Viron uudistunutta elintarviketuotantoa.

