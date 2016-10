SPR käynnistää keräyksen Irakin ja Syyrian sotien uhreille

Suomen Punainen Risti käynnistää keräyksen sodan uhreille Irakissa ja Syyriassa. Mosulissa Irakissa jopa miljoona ihmistä voi joutua pakenemaan taisteluita.

Aleppossa Syyriassa on saarroksissa ainakin 250 000 ihmistä. Etenkin Itä-Aleppossa avuntarve on katastrofaalinen ja kaikesta on pulaa.

Tilanteen vakavuuden vuoksi Punainen Risti kerää rahaa katastrofirahastoon, josta autetaan Mosulin ja Aleppon siviilejä.

- Suomen Punainen Risti on kerännyt varoja avustustyöhönsä Syyriassa ja Irakissa jatkuvasti. Nyt kuitenkin humanitaarisen avun tarve on kasvanut valtavasti ja voidaksemme auttaa tehokkaasti, olemme päättäneet käynnistää keräyksen, sanoo Punaisen Ristin varainhankintajohtaja John Ekelund.