Satoja uhanalaisia lumileopardeja tapetaan vuosittain

Sadat äärimmäisen uhanalaiset lumileopardit joutuvat salametsästyksen uhriksi vuosittain. Luku on hälyttävä, sillä lumileopardeja on jäljellä luonnossa enää 4 000-6 400 yksilöä.

WWF:n ja TRAFFIC:n uuden raportin mukaan lumileopardeja on salametsästetty vuodesta 2008 lähtien ainakin neljän eläimen viikkotahtia.

Lumileopardit elävät Aasian vuoristoissa 12 eri valtion alueella. Raportti paljastaa, että vuodesta 2008 lähtien jopa 220-440 lumileopardia on kuollut joka vuosi. Tiedetyistä salametsästystapauksista 90 prosenttia on tapahtunut Kiinassa, Intiassa, Mongoliassa, Pakistanissa ja Tadžikistanissa. Nepalin lumileopardien salametsästystilanne on myös huolestuttava verrattuna maan pieneen lumileopardikantaan.

Noin puolessa tapauksista eläin on tapettu kostoksi sen aiheuttamien karjavahinkojen takia. Turkin takia salametsästettyjä lumileopardeja oli tietoon tulleista tapauksista hieman alle neljännes. Raportin mukaan kuitenkin yli puolet kostoksi tapetuista tai muille eläimille tarkoitettuihin pyydyksiin kuolleista lumileopardeista päätyy laittoman villieläinkaupan tuotteiksi. Turkit päätyvät yleensä Kiinan ja Venäjän markkinoille.

- Hyvä uutinen on se, että lumileoparditurkkien ja muiden tuotteiden määrä esimerkiksi Kiinan katukaupassa on vähentynyt merkittävästi. Tätä voidaan pitää merkkinä siitä, että kysyntä vähenee, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

- Lumileopardin osien kysynnän väheneminen ei yksin riitä, sillä eläimiä salametsästetään edelleen. Yksi suojelutyön tärkeä painopiste on ihmisten ja villieläinten välisten konfliktien vähentäminen, Pirinen sanoo.