Uusi keksintö: Pyörän lukko saa varmaan oksentamaan

San Fransiscossa asuva Daniel Idzkowski on yksi erikoisimpien pyörälukkojen kehittäjistä. Hän on keksinyt lukon, jota kovimmankin varkaan on vaikea läpäistä: lukko aiheuttaa nimittäin murtautujassa oksennusreaktion. Asiasta kertoo The Guardian -lehti. Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä Savon Sanomat.

Jatkuviin pyörävarkauksiin kyllästynyt Idzkowski kertoo idean lähteneen siitä, kun hänen ystävänsä pyörä varastettiin lähes silmien edestä.

– Ystävävi parkkeerasi erittäin kalliin elektronisen pyörän ravintolan ulkopuolelle lounaan ajaksi. Kun tulimme takaisin, pyörä oli kadonnut.

Pyörässä oli ollut kaksi yli sadan dollarin arvoista lukkoa, mutta se oli silti varastettu. Idzkowskin mukaan varkaat puhuvatkin pyöristä sekunneissa.

– Oikeilla työkaluilla varas saa murrettua suurimman osan lukoista alle minuutissa. He puhuvat 15 sekunnin, 20 sekunnintai 60 sekunnin pyöristä.

Nyt Idzkowski on kehittänyt yhdessä kaverinsa Yves Perrenoudin kanssa U:n muotoisen SkunkLock -pyöränlukon, joka suihkuttaa kaasua varkaan naamalle pippurisumutteiden tapaan, kun pyöränlukosta on murrettu noin kolmannes.

– Se aiheuttaa välittömästi oksennusreaktion ja vaikeuksia hengittää. Samantapaisia oireita kuin pippurisumutteessa, Idzkowski sanoo.

