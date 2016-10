Räjähtelevää älypuhelinta pilkataan: "Näin käy kun jätät Samsungin autoon"

Samsung joutui vetämään surullisenkuuluisat Samsung Galaxy Note 7 -puhelimensa markkinoilta, koska niiden raportoitiin räjähdelleen ja ylikuumentuneen.

Nyt sosiaalisessa mediassa on innostuttu pilkkaamaan käyttökelvottomaksi osoittautunutta puhelinta.

Somessa leviää lukuisia meemejä, joissa naureskellaan Samsungin kustannuksella. Twitterissä kiertää esimerkiksi meemi, jossa pomminpurkajan asuun pukeutunut henkilö on laittamassa Samsung-puhelinta lataukseen. Kuvan saatteena on teksti "Kuinka ladata turvallisesti Samsung Galaxy Note 7 -puhelin".

Toisessa meemissä Samsung-puhelin on vaihdettu käsikranaatin tilalle sotilaan käteen. Kolmannessa palavan auton yhteyteen on liitetty teksti: "Näin käy kun jätät Samsungin autoon."

Monet Samsungiin kohdistuvat ivailut liittyvät Samsung- ja Apple-puhelimien vastakkainasetteluun.

Tähän nojaa myös Uniqfind -niminen verkkokauppa, joka on nähnyt palavassa puhelimessa markkinaraon.

Verkkokaupan valikoimissa on Applen iPhone-älypuhelimeen tarkoitettu tarra, joka jäljittelee palanutta Samsungia. Tarra on vieläpä nimetty Explo-Sungiksi.

iPhonen Samsungiksi naamioivat tarrat ovat nyt ennakkomyynnissä. Puhelimensa saa naamioitua palaneeksi 24,99 dollarilla eli noin 23 eurolla.

"Esittelemme Explo-Sung siirtotarran iPhonille. Se on kuumin tarramme koskaan," verkkokaupan mainostekstissä kerrotaan.

Samsungin epäonnistuneesta puhelinmallista on myös halloween-asuksi. Verkkosivusto Mashable kertoo netissä leviävistä videosta ja kuvista, joissa Samsung-puhelinlaatikoista rakennetaan savuava "pommiasu". Videon ja kuvat on Imgur-kuvapalvelussa julkaissut käyttäjänimi excit3d. Käyttäjä on jakanut myös ohjeet savuavan puvun askarteluun, jos oma halloween-asu on vielä hakusessa.

Lähteet:

Mashable

Uniqfind

Imgur

Twitter

Daily Mail

http://mashable.com/2016/10/19/samsung-galazy-note7-halloween-costume/#GeAYUGe5uaq6

https://www.uniqfind.com/collections/apple/products/explo-sung-iphone-skin

https://imgur.com/gallery/tv9nM#7XE0bbF

https://twitter.com/search?q=%23SamsungGalaxyNote7&src=tyah

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3832509/It-s-fire-sale-buy-one-2-5-million-free-Social-media-users-mock-Samsung-Galaxy-Note-7-hilarious-memes-company-axes-explosive-product.html