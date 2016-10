Sky News: Lontoon Cityn lentokenttä evakuoitiin

Lontoon keskustan London City Airport -lentokenttä on jouduttu evakuoimaan. Brittilehtien mukaan syynä on jonkinlainen kemikaalivuoto. Lentokentän omilla verkkosivuilla tiedotetaan lyhyesti, että kenttä on jouduttu evakuoimaan palohälytyksen vuoksi.

Sky Newsin tietojen mukaan noin 500 kentällä ollutta henkilöä evakuoitiin. Heistä ainakin 26 on tarvinnut hoitoa, suurin osa hengitysvaikeuksien takia. Kentän lentoliikenne on pysäytetty. Matkustajia pyydetään selvittämään oman lennon tiedot suoraan lentoyhtiön kautta. Lontoon Cityn lentokenttä on lähimpänä Lontoon keskustaa sijaitseva lentokenttä. Lähteet: London City Airport Sky News Independent http://www.londoncityairport.com/intheairport http://news.sky.com/story/dozens-ill-as-chemical-incident-closes-london-city-airport-10626683 http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/london-city-airport-evacuated-fire-alert-passengers-flights-landing-departing-delayed-stopped-a7374421.html