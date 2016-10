Pohjoismaat ovat oikeusvaltiotilaston huipulla

Riippumaton kansainvälinen World Justice Project-järjestö on vuodesta 2006 julkaissut maailman oikeusvaltioindeksiä, joka mittaa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumista eri maissa.

Loppuviikosta julkaistussa vuoden 2016 tilastossa on tarkasteltu kaikkiaan 113:a eri maata. Neljän kärki on pohjoismaita: ensimmäisenä Tanska, toisena Norja ja kolmantena Suomi.

- Ruotsi on vasta neljäs - huonoin pohjoismaista. Tosin Islanti puuttuu tilastosta, kirjoittaa Ruotsin television (SVT) uutiset.

Listan hännillä ovat Egypti, Afganistan, Kambodža ja vihoviimeisenä Venezuela.

EU-maat sijoittuvat hyvin: Alankomaat on viides, Saksa kuudes, Itävalta seitsemäs, Iso-Britannia kymmenes. Belgia on sijalla 13, Viro sijalla 14 ja Tshekki on sijalla 17.

Uusi-Seelanti on kahdeksas, Singapore yhdeksäs, Australia yhdestoista, Kanada kahdestoista, Japani viidestoista ja Hong Kong kuudestoista.

Yhdysvallat on sijalla 18, Ranska sijalla 21 ja Italia sijalla 35.

Intia on tilaston 69., Ukraina on 78. sijalla, Kiina jakaa 79. sijan ja Venäjä 89. sijan. Turkki on pudonnut sijalle 98.

World Justice Project tarkastelee kahdeksaa eri periaatetta, jotka on jaettu 44 eri indikaattoriin. Korruption määrä, hallinnon avoimuus, laki ja järjestys sekä ihmisoikeuksien toteutuminen ovat esimerkkejä kahdeksasta tutkimuksen pääperiaatteesta.

Tutkimukseen haastateltiin yli 100 000 taloutta eri maissa, minkä lisäksi pyydettiin asiantuntija-arvioita eri maiden olosuhteista.

Lähde: SVT

https://texttv.nu/118/bra-svensk-rattsstat-fyra-i-norden-12317161

Lähde: Oikeusvaltiotilasto

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/scores_and_rankings.jpg