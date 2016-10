"On edesvastuutonta jättää ilmastonmuutoksen torjunta osin testaamattoman tekniikan varaan"

Seitsemän ruotsalaista huippututkijaa tyrmää Dagens Nyheterin mielipidesivulla Pariisin ilmastonmuutossopimuksen valitsemat keinot ilmastonmuutoksen torjunnassa.

- Pariisin ilmastosopimuksen toteutuminen edellyttää negatiivisiksi päästöiksi kutsutun tekniikan käyttämistä. Negatiiviset päästöt tarkoittavat ilmakehän kasvihuonekaasujen sitomista maa- ja kallioperään, tutkijat avaavat sopimustekstiä.

Pariisin ilmastosopimus astuu voimaan marraskuun 4. päivänä, ja sen tavoitteena on lämpötilanousun rajoittaminen kahteen lämpöasteeseen.

- Kasvihuonepäästöjen sitominen maaperään on mahdollista, mutta tekniikkaa ei ole testattu, ja osa teknisistä yksityiskohdista on tyystin tutkimatta. Planeettamme tulevaisuuden sitominen tällaiseen tekniikkaan on korkean luokan uhkapeliä planeettamme kohtalolla, tutkijat paheksuvat.

Pariisin sopimuksen nelospykälässä kaavaillaan hiilidioksidin sitomista luonnonmukaisesti kasveihin ja metsiin sekä merien planktoniin. Näiden perinteisten keinojen lisäksi tarvitaan ilmastonmuokkausta, kuten hiilidioksidin imeyttämistä maan alle ja kallioperään.

Tutkijoiden mukaan ilmastosopimuksessa on valtava mittakaavavirhe. Yhdysvaltain Illinoisissa sijaitsevaa laitosta pidetään nyt suurena: se on pystynyt sitomaan miljoona tonnia hiilidioksidia kolmen vuoden aikana maan uumenien hiekkakivikerroksiin.

- Pariisin sopimuksen toteuttaminen vaatii 10 miljardin tonnin sitomista ilmakehästä maan pinnan alle. Olemassa oleva laitoskapasiteetti pitäisi kolmikymmentuhatkertaistaa.

Tutkijoiden mukaan päähuomio olisi kiinnitettävä päästöjen vähentämiseen, paljon ilmastosopimuksissa sovittua nopeammassa tahdissa.

Kirjoittajina ovat Upsalan yliopiston teoreettisen fysiikan professori Ulf Danielsson, Upsalan yliopiston astrofysiikan emeritusprofessori Bengt Gustafsson, meteorologi Pär Holmgren, Tukholman yliopiston Bolin-ilmastotutkimuskeskuksen johtaja Nina Kirchner, biometrian ja systeemianalyysin professori Hans Liljenström, Ruotsin maatalousyliopistosta, Upsalan yliopiston kestävän kehityksen keskuksen johtaja Lars Rydén sekä ympäristöhistorian professori Sverker Sörlin Kungliga Tekniska högskolanista.

Lähde: Dagens Nyheter

http://www.dn.se/debatt/oansvarigt-valja-oprovad-teknik-for-att-radda-klimatet/