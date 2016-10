EU:n ja Kanadan vapaakauppasopimuksen vaikeuksista tuli lisää kiviä Brexit-rekeen

Tapa jolla 3,5 miljoonan ranskankielisen asuttama Belgian osavaltio Vallonia on pompottanut EU:n ja Kanadan välistä vapaakauppasopimusta (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) on nostanut tummia pilviä Ison-Britannian EU-eron, Brexitin, ylle.

The Telegraphin mukaan saarivaltiossa pelätään, että Iso-Britannian ja EU:n välinen sopimus jää samalla tavalla jumiin: ei riitä, että 28 jäsenvaltiota hyväksyi CETA:n, kun talousunionin liittovaltioissa voi yksi ainoa autonominen maakunta kaataa koko työllä ja vaivalla neuvotellun vapaakauppasopimuksen. Kanadan kauppaministeri Chrystia Freeland kuvaili CETA:a erinomaiseksi EU:n kannalta ennen kuin hän lensi kotiin. Freeland neuvotteli tuloksetta Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin kanssa. Lähde: The Telegraph http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/22/ministers-fear-uk-eu-trade-deal-could-take-decade-as-walloons-to/