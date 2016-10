Paavi Franciscus vierailee Ruotsin Lundissa

Eteläisen Ruotsin Lundissa eletään odotuksen aikaa, sillä viikon päästä maanantaina 31. lokakuuta paavi Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) tekee yhden päivän vierailun kaupunkiin.

Paavi kunnioittaa vierailullaan Luterilaista maailmanliittoa, joka perustettiin Lundissa vuonna 1947 maailman luterilaisten kirkkojen yhteisorganisaatioksi. Luterilainen maailmanliitto, jonka päämaja on Sveitsin Genevessä, edustaa 144 kirkkoa 79 eri maassa; jäseniä sen kirkoissa on 72 miljoonaa. Ensi vuosi on luterilaisessa maailmassa myös reformaation 500-vuotisjuhlavuosi.

Bergoglio valittiin 1,2 miljardin katolilaisen kirkon paaviksi 13. maaliskuuta 2013, sitä ennen hän toimi Buenos Airesin arkkipiispana vuodesta 1998. Hän sai 90 ääntä 115:stä ratkaisevassa vaalissa. Franciscus on Pyhän Pietarin jälkeen 266. paavi. Hän täyttää tämän vuoden joulukuun 17. päivänä 80 vuotta.

Lähde: Sydsvenskan

