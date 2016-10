Venäjän lentotukialus Admiral Kuznetsov keräsi nauruja ja nettihuumoria

Venäjän laivaston ylpeys, lentotukialus Admiral Kuznetsov, seilasi perjantaina mustassa savupilvessä läpi Englannin kanaalin. 55 000 tonnin vetoinen lentotukialus on matkalla Välimerelle, missä se tulee toimimaan yhtenä Syyriaan suunnattujen ilmaiskujen lähtöalustana.

Venäjän laivaston ylpeydeksi kuvattu Admiral Kuznetsov oli osa kahdeksan sotalaivan saattuetta, ja erityisesti lentotukialus herätti brittimediassa hilpeyttä. Hinaaja seuraa teknisistä ongelmista kärsivää Admiral Kuznetsov kaikkialle.

- Mikään ei ole laivan kapteenille niin rasittavaa henkisesti kuin olla hinaajan seurassa merellä: edes laivaston johto ei luota aluksesi merikelpoisuuteen, entinen Royal Navyn upseeri Peter Roberts kommentoi The Telegraphille.

- Kansanperinteessä puhutaan epäonnen laivoista, ja Admiral Kuznetsov on epäilemättä yksi niistä, Roberts sanoi.

Lentotukialusta alettiin rakentaa Neuvostoliitossa vuonna 1982. Se valmistui vasta 1990. Epäonnen alukseksi kutsuttu lentotukialus on asiantuntijoiden mukaan kehnosti suunniteltu. Putkirikkojen estämiseksi on suurin osa hyteistä ilman juoksevaa vettä ja käymälöistä vain noin puolet on käytössä. Vuoden 2009 Turkin laivastovierailulla yksi Admiral Kuznetsovin merimies kuoli tulipalossa. Saman vuonna tonneittain öljyä pääsi mereen, kun lentotukialusta tankattiin Irlannin merellä.

Brittiasiantuntijat tosin viittaavat myös oman laivastonsa teknisiin ongelmiin. Aiemmin tänä vuonna ilmoitettiin, että kaikki kuusi uunituoretta kuninkaallisen laivaston Type 45 -hävittäjää joutuu telakalle pikaiseen moottoriremonttiin.

- Admiral Kuznetsovilla on ikävä historia, se ei toimi luotettavasti ja se on vanha. Mutta toisaalta sillä on paljon sotilaallista voimaa. Amerikkalaisiin lentotukialuksiin verrattuna sillä on rajoituksensa, mutta sitä ei pidä aliarvioida. Se tulee toimimaan Syyrian ilmaiskujen lähtöalustana itäisellä Välimerellä, IISS:n (International Institute for Strategic Studies) merisodankäynnin asiantuntija Nick Childs suhteuttaa.

