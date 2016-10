Suomalainen avustustyöntekijä Irakissa: Tyttöjen hyväksikäyttö pakolaisleireillä yleistä

Irakissa Mosulin ympäristössä käytävät taistelut ajavat etenkin niitä pakenevat lapset erittäin heikkoon asemaan, kertoo lähistöllä työskentelevä suomalainen avustustyöntekijä Johanna Lindgren. Pakolaisleireillä tyttöjen hyväksikäyttö on yleistä. Jos koulunkäynti on ylipäänsä mahdollista, se on traumatisoituneille lapsille vaikeaa.

Lindgren työskentelee avustusjärjestö Fida Internationalille Irakin kurdialueella Arbilin kaupungissa. Hänen mukaansa taisteluita pakenevia siviilejä odotetaan muutamien viikkojen sisällä saapuvan noin 200 000 ja määrä saattaa kasvaa jopa miljoonaan. Talouskriisissä kamppailevalla kurdialueella on jo ennestään yli kaksi miljoonaa pakolaista. Lindgrenin mukaan Arbilissa sijaitsevalla Baharkan leirillä olot ovat lapsille kammottavat. Monet perheet ovat asuneet kohta kaksi vuotta teltoissa ja konteissa. Toimettomuus johtaa jengiytymiseen ja väkivaltaisuuteen. - Tyttöjä raiskataan ja hyväksikäytetään. Tyydyttämättömiä tarpeita on paljon. Tyttöjen hyväksikäyttö on ongelma ilman kriisiäkin, Lindgren sanoo. Sekä vanhemmat että lapset ovat nähneet paljon väkivaltaa ja monet ovat traumatisoituneita. Lindgrenin mukaan leireillä on kouluja, mutta kaikki lapset eivät käy niissä. - Eräs äiti kertoi toissapäivänä, että hänen lapsensa ei uskalla mennä kouluun, koska pelkää Isisin tulevan.