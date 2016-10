Brexit: Englanti voi pudota EU:n virallisten työkielten listalta

Englannin kieli saattaa pudota EU:n virallisten työkielten listalta heti kun Ison-Britannian EU-ero, Brexit, astuu voimaan. Euroopan parlamentin perustuslakikomitean (AFCO, European Parliament’s Constitutional Affairs Committee) puheenjohtaja Danuta Hübner varoitti maanantaina, että brittien eron jälkeen englanti ei enää ole unionin virallinen työkieli.

- Englanti on yksi 24 virallisesta kielestä, koska se on Iso-Britannian virallinen kieli.

- Säännöstemme mukaan jokainen jäsenmaa saa nimetä yhden kielen virallisten kielten joukkoon. Jos Iso-Britannia ei ole EU:n jäsen, ei englanti ole minkään jäsenvaltion virallinen kieli, Hübner jatkoi.

Hübner myöntää, että päätöksessä on paljon käytännöllisiä mutkia matkassa, sillä englannin kieli on johtava kieli unionissa ja se on myös EU:n työntekijöiden yleisimmin käyttämä kieli.

Juridinen ratkaisu saattaa löytyi EU:n lakipykälistä. Vuoden 1958 kieliasetus kirjoitettiin ensiksi ranskaksi, eikä ranskankielinen perusteksti sano, että kukin jäsenmaa saisi ehdottaa vain yhtä kieltä. Sen sijaan asetuksen englanninkielinen käännös sallii vain yhden kielen per jäsenmaa.

Jos asetusta tulkitaan ranskankielisen version pohjalta, voisivat esimerkiksi Irlanti ja Malta vaatia englantia virallisten kielten joukkoon. Siinä vaiheessa kun Irlanti ja Malta liittyivät unioniin, englanti oli jo virallisten kielten listalla. Irlantilaiset halusivat unioniin mukaan gaelin kielen ja Malta maltan kielen.

Wall Street Journalin mukaan esimerkiksi EU:n komissiossa on jo alettu käyttää työkileinä ranskaa ja saksaa englannin sijasta.

Lähde: Politico

http://www.politico.eu/article/english-will-not-be-an-official-eu-language-after-brexit-senior-mep/