Republikaanit pelkäävät Trumpin suosioalamäen heijastuvan myös kongressivaaleihin

Yhdysvaltain republikaanit ovat alkaneet pelätä presidenttiehdokkaansa Donald Trumpin suosioalamäen siirtymistä myös kongressivaaleihin, kertoo Los Angeles Times.

Demokraatit valtaavat satapaikkaisen senaatin, jos he saavat Hillary Clintonin presidentiksi ja neljä lisäpaikkaa.

Matematiikka on demokraattien puolella: republikaanien nyt hallitsemia senaatin paikkoja on jaossa kaksi kertaa niin paljon kuin on demokraattien hallussa olevia.

Edustajainhuoneessa tilanne on 242-192 republikaanien eduksi, mutta mitenkään kirkossa kuulutettu ei republikaanien vallan jatkuminen ole sielläkään. Edustajainhuoneen demokraattiryhmän johtaja Nancy Pelosi San Franciscosta on ennustanut, että voittavan puolueen johtoasema edustajainhuoneessa kutistuu yksinumeroiseksi määräksi paikkoja, eikä demokraattien voittoa ole hänen mielestään mitenkään poissuljettu.

Republikaanien kellokkaat alkoivatkin jo hyvissä ajoin käydä omia kampanjoitaan, aivan kuin presidentinvaaleja ei maassa olisikaan. Niinpä esimerkiksi Floridan Marco Rubio ja Arizonan John McCain ovat keskittyneet vain omiin kampanjoihinsa.

Pennsylvaniassa piukuvan tiukkaa kisaa Katie McKintyä (dem.) vastaan käyvä Patrick J. Toomey (rep.) on jättänyt julkisen tuen antamatta Trumpin kampanjalle ja vältellyt jopa tämän tapaamista, mikä näyttää olleen viisasta.

LA Timesin mukaan suurimmissa vaikeuksissa ovat tällä hetkellä ne republikaanien ehdokkaat, jotka ovat käyneet aivan uudenlaisia Trump-vaaleja perinteiseen tapaan ja jotka ovat tukeneet julkisesti presidenttiehdokkaansa kampanjaa.

