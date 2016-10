Hillary Clintonin salainen ase on foliohattu

Demokraattien Hillary Clintonin kampanjaväen viimeisin keksintö on Donald Trump -foliohattu, joka on suunniteltu republikaaniehdokkaan Make America Great Again -lippalakkien hengessä.

Foliolta näyttävän paperisen lippalakin voi tulostaa itselleen Clintonin kampanjan verkkosivuilta ja askarrella kokoon. Hatun etuosaan kiinnitetään Make America Great Again -teksti, taakse Trump-teksti. Lippiksen sivuille on tarjolla kuvat lentävästä lautasesta ja lehmästä.

Foliohatuiksi kutsutaan pilkallisesti ihmisiä, joita pidetään harhaisina ja taipuvaisina salaliittoteorioihin. Yleisesti ajatellaan, että vainoharhaiset ihmiset käyttävät foliohattua suojaamaan aivojaan esimerkiksi ajatustenlukijoilta ja manipulointiyrityksiltä.

Clintonin foliolippiksen saatesanoissa todetaan, että hattu sopii hyvin Trumpin kannattajille, koska Trump pystyy kyseenalaistamaan minkä tahansa tosiasian, kuten ilmastonmuutoksen ja Barack Obaman synnyinmaan. Folio pitää huolta siitä, että Trump (ja hattua käyttävät) voivat jatkaa korkeamman tiedon tavoittelua ilman häiriöitä.

"Totuus on siellä jossakin, Donald. Vain sinä voit löytää sen", Clintonin leiri naureskelee Trumpille.

Lähde: Hillary Clintonin kampanjasivusto