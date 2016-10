Ruotsi laski pakolaisennustettaan

Ruotsin maahanmuuttovirasto (Migrationsverket) laski tiistai-iltana jälleen pakolaismääräennusteitaan tälle ja tulevalle vuodelle. Tälle vuodelle ennustetaan noin 29 000 ihmisen määrää, vielä heinäkuussa uskottiin 34 500 pakolaiseen.

Vuonna 2017 maahanmuuttovirasto ennustaa 36 700 ihmisen saapuvan Ruotsiin. Heinäkuussa tämä ennuste oli yli 51 000 ihmisessä.

Syitä pakolaismäärien vähenemiseen on useita. EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus on yksi merkittävä tekijä, sillä se on tyrehdyttänyt liikenteen läntiseltä Balkanilta. EU:n ja Ruotsin käyttöön ottamat rajatarkastukset vaikuttavat nekin pakolaisvirtoihin.

Migrationsverket lähtee arvioissaan siitä, että Ruotsi jatkaa omia rajatarkastuksiaan, jotka ovat tällä haavaa voimassa marraskuuhun asti.

Lähde: Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article23786546.ab