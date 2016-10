Hurrikaanin murjomassa Haitissa syntyi eilen kaaos satama-alueella, kun avustustarvikkeita purettiin laivasta. YK:n edustajan mukaan joukko ihmisiä rynni laiturille.

Kaaoksen seurauksena teini-ikäinen tyttö kuoli ja kolme muuta ihmistä loukkaantui. Toistaiseksi on vielä epäselvää, kuinka tyttö tarkalleen kuoli. YK:n edustajan mukaan tyttö olisi kuollut poliisin luotiin.

Yli miljoonan haitilaisen on arvioitu tarvitsevan apua. YK on ilmaissut aiemmin huolensa siitä, kuinka vähän apua maahan on saatu toimitettua.