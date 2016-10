Poliisi ammuttiin Venezuelassa, moni mielenosoittaja loukkaantunut

Venezuelassa poliittinen väkivalta on yltynyt. Eilen kuoli poliisi saamiinsa ampumahaavoihin opposition mielenosoituksen yhteydessä Mirandan osavaltiossa. Kaksi muuta poliisia haavoittui samassa yhteenotossa.

Sisä- ja oikeusministeri Nestor Reverol syytti poliisien ampumisesta maan oikeisto-oppositiota, kertoo televisioyhtiö Telesur nettisivuillaan. Reverolin mukaan kaksi epäiltyä on pidätetty tapaukseen liittyen.

Lisäksi ainakin 20 ihmistä on loukkaantunut hallituksen vastaisissa protesteissa. Ihmisoikeusjärjestön edustaja kertoi, että loukkaantuneiden joukossa on muun muassa kolme ihmistä, joita oli ammuttu. Lisäksi lähes 40 ihmistä on otettu kiinni.

Poliittinen tilanne talouskriisissä olevassa Venezuelassa on kiristynyt viime aikoina. Oppositio on vaatinut presidentti Nicolas Maduron eroa tuloksetta.

Yleislakko julistettu perjantaiksi

Eilen Venezuelan oppositio kutsui kannattajiaan 12-tuntiseen yleislakkoon perjantaiksi. Asiasta ilmoitti opposition tiedottaja.

Eilen myös tuhannet opposition kannattajat osoittivat mieltään pääkaupunki Caracasin kaduilla ja vaativat Maduron eroa. Oppositio ilmoitti järjestävänsä uuden suurmarssin Maduroa vastaan marraskuun alussa.

Maduro on syyttänyt oppositiojohtoista parlamenttia "parlamentin vallankaappauksesta". Hän kommentoi sen jälkeen, kun parlamentti äänesti sen puolesta, että presidenttiä vastaan pitäisi aloittaa oikeudenkäynti. Toistaiseksi on epäselvää, mikä seuraus äänestystuloksella käytännössä on.