Euroopan unioni on lisännyt kymmenen uutta henkilöä Syyrian hallinnon vastaiselle pakotelistalle siviileihin kohdistuvien väkivaltaisuuksien takia. Joukossa on korkea-arvoisia upseereja ja muita korkeassa asemassa olevia henkilöitä, joilla on yhteys Syyrian hallintoon.

Henkilöiden kansalaisuuksia ei ole toistaiseksi kerrottu. Nimet on tarkoitus julkistaa huomenna. EU:n ulkoministerit päättivät vastikään, että pakotteita voidaan laajentaa syyrialaisiin tahoihin, jotka tukevat maan hallintoa. Kyse on matkustusrajoituksista ja varojen jäädytyksistä.