Suomalaismissin kertomus Trumpin ahdistelusta huomioitiin USA:ssa

Yhdysvalloissa media on huomioinut suomalaismissi Ninni Laaksosen kertomuksen, jonka mukaan presidenttiehdokas Donald Trump ahdisteli Laaksosta seksuaalisesti. Asian uutisoi esimerkiksi nettilehti International Business Times.

Vuoden 2006 Miss Suomi kertoi eilen Ilta-Sanomille, että Trump oli kourinut häntä New Yorkissa heinäkuussa 2006. Lehden mukaan Laaksonen on 12. nainen, joka syyttää republikaanien presidenttiehdokasta seksuaalisesta ahdistelusta.

Laaksosen ulostulosta ovat kertoneet ulkomailla myös ainakin brittilehti Telegraph ja ruotsalainen uutistoimisto TT.

Donald Trump on aiemmin uhannut haastaa oikeuteen jokaisen naisen, joka on väittänyt julkisuudessa hänen ahdistelleen tai häirinneen heitä seksuaalisesti.

Trumpin puolisolta "isoja" kampanjapuheita?

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa nykyisen presidentin puoliso Michelle Obama on ensi kertaa kampanjoinut yhdessä demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin kanssa. He tapasivat äänestäjiä Pohjois-Carolinassa, jota on pidetty eräänä vaalien ratkaisevista osavaltioista. Niin kutsuttuihin vaa'ankieliosavaltioihin lukeutuvat myös esimerkiksi Florida, Pennsylvania ja Ohio.

Michelle Obama on noussut tärkeäksi mielipidevaikuttajaksi Yhdysvaltain vaalikampanjassa. Hänen Donald Trumpin vastaiset lausuntonsa ovat olleet erittäin seurattuja esimerkiksi internetissä.

- Me aiomme saada äänemme kuulluiksi. Äänestäkää nyt heti tyttöäni Hillary Clintonia, Michelle Obama yllytti vaaliyleisöä eilen.

Trump järjesti tapansa mukaisesti yllätyksen kampanjassa myös eilen. Kun hän oli haastattelussa vaimonsa Melanian kanssa, Trump ilmoitti, että Melania pitää vielä ennen vaalipäivää kaksi tai kolme "isoa puhetta".

Ilmoitus tuli myös Trumpin puolisolle silminnähden yllätyksenä.

Melania Trump on tähän mennessä pitänyt vain yhden isoksi luonnehditun kampanjapuheen. Se kääntyi nöyryytykseksi, kun kävi ilmi, että hän oli kopioinut osan tekstistään Michelle Obaman taannoisesta puheesta.

Pyssy Riot julkaisi vaalivideon

Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on nyt ottanut kantaa myös venäläinen performanssiryhmä Pussy Riot. Feministiryhmä julkaisi videon, joka näyttää välähdyksiä Yhdysvalloista, kun maan presidentiksi olisi valittu Donald Trump.

Videolla poliisit muun muassa estävät abortteja, raiskaavat ja nöyryyttävät naisyhtyeen jäseniä, mittaavat naisten rintojen kokoa sekä polttomerkitsevät naisia kuin karjaa.

Pussy Riotin videolla kuultavan laulun sanat kertovat Trumpin jyrkästä kannasta maahanmuuttoon ja puolustavat mustien amerikkalaisten oikeuksia poliisin väkivaltaa vastaan.

Pussy Riot on aiemmin hyökännyt etenkin kotimaansa johtajaa Vladimir Putinia vastaan. Kaksi ryhmän jäsentä on kärsinyt Venäjällä vankeusrangaistuksen.