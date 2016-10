EU:n komissio: Suomessa EU-vertailun lyhimmät ruuhkat

Euroopan komissio on julkaisi torstaina EU:n liikennettä koskevan vuoden 2016 tulostaulun. Siinä vertaillaan EU-maiden suoriutumista 30 luokassa, jotka kattavat kaikki liikenteen osa-alueet.

Tulostaulusta selviää, että autoilijoilla kuluu Suomessa vähemmän aikaa ruuhkiin kuin missään muussa EU-maassa.

Suomessa uusiutuvan energian osuus liikennepolttoaineissa on kasvanut nopeasti ja on nyt Euroopan suurin. Sähköajoneuvojen latauspisteiden määrien osalta Suomi on EU:n viiden suurimman joukossa. Uusien autojen kaupassa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien autojen osuus on kuitenkin alle prosentti.

Alankomaat on tulostaulun kärjessä kolmantena vuonna peräkkäin. Sillä on korkeat pisteet 15 luokassa. Seuraavina tulevat Ruotsi, Saksa ja Itävalta. Vaikka niiden vahvuudet ovat erilaisia, niillä kaikilla on vakaat puitteet investoinneille ja hyvät pisteet liikenneturvallisuudesta. Ne ovat myös edenneet hyvin EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa.

Vuoden 2016 heinäkuun lopussa EU-tuomioistuimessa oli käsiteltävänä useita asioita, joissa Suomea syytetään EU-lainsäädännön vastaisuuksista maantieliikenteen alalla. Suomi on kuitenkin saattanut 98 prosenttia kaikista liikennettä koskevista EU-direktiiveistä osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Suomen tulokset maantieliikenteen turvallisuuden osalta ovat EU:n keskiarvoa parempia. Suomen tieliikenteessä kuolleiden määrä miljoonaa asukasta kohti nousi vuoden 2014 42:sta 49:ään vuonna 2015.

- Suomi on kuitenkin verraten harvaan asuttu maa, joten määrien voidaan olettaa vaihtelevan vuosittain, komissio pohdiskelee.

Lähde: Euroopan komissio

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3541_fi.htm