Ranskan presidentinvaalien hintalappu: kaksitoista miljoonaa euroa

Ranskan oikeistolaisen Front Nationallin talousosaajat ovat laskeneet, että puolue tarvitsee vähintään 12 miljoonaa euroa ensi vuonna kattamaan Marine Le Penin presidentinvaalikulut.

Mutkia matkaan tuo se, että valtiollinen puoluetuki on Ranskassa pieni. Puoluetuki jaetaan lisäksi puolueiden koon mukaisesti. Kun FN:llä on senaatissa vain kaksi paikkaa 348:sta, ei julkinen tuki riitä Svenska Dagbladetin mukaan edes ehdokkaan pukuihin tai mainoskyltteihin.

FN:n Florian Philippot uskoo ongelman ratkeavan lainaamalla. Hän paheksuu ranskalaispankkeja, jotka ovat kieltäytyneet lainaamasta puolueelle rahaa.

Kaksi vuotta siten FN oli samassa tilanteessa, ja silloin puolue lainasi yhdeksän miljoonaa euroa Moskovassa First Czech Russian Bank (FCRB) -pankilta. The Independent -lehti kommentoi, että laina vie Moskovan yrityksen vaikuttaa EU:n politiikkaan uudelle tasolle.

FN:n europarlamentaarikko Jean-Luc Schaffhauser aloitti jo kaksi vuotta sitten lainaneuvottelut Arabiemiirikunnissa. Aloite olisi tullut Arabiemiirikunnista.

- Jos meidän on lainattava rahaa ulkomailta, me lainaamme rahaa ulkomailta, eikä asiassa ole sen kummempaa. Tuleeko raha Venäjältä, Argentiinasta, Yhdysvalloista tai Lähi-idästä, on yksi ja hailee, puolueen talousvastaava Wallerand de Saint Just kommentoi Ranskan TV3-kanavalle.

Marine Le Pen on aiemmin kehunut Yhdistyneitä Arabiemiirikuntia esikuvaksi taistelussa islamilaista fundamentalismia vastaan. Marine Le Pen sai vuoden 2012 presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella 17,9 prosenttia äänistä. Puolueen perustajan ja Marine Le Penin isän Jean-Marie Le Penin paras äänisaalis oli 15 prosenttia vuoden 1988 presidentinvaaleissa. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa FN keräsi hiukan alle 25 prosentin kannatuksen.

Svenska Dagbladet huomauttaa, että Qatar omistaa kymmenesosan talousvaikeuksissa kahlaavasta Deutsche Bankista. Qatar on myös ilmoittanut halustaan kasvattaa omistustaan pankista.

Lähde: Svenska Dagbladet

