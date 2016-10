Etelä-Koreassa vaaditaan skandaalin ravistaman presidentin eroa

Etelä-Korean presidenttiä ravistelee poliittinen skandaali. Syyttäjäviranomaiset ratsasivat lauantaina presidentti Park Geun-hyen neuvonantajan ja avustajien koteja ja veivät mennessään tietokoneita ja asiakirjoja. Pääkaupungin Soulin keskustaan kokoontui tuhansia mielenosoittajia vaatimaan presidentin eroa.

Media on kuluneella viikolla tehnyt paljastuksia, joiden mukaan Park on antanut läheisen ystävänsä sekaantua valtion asioihin, vaikka tällä ei ole mitään virallista asemaa. Ystävä on edesmenneen epämääräisen uskonnollisen johtajan tytär. Media kuvailee 60-vuotiasta tytärtä Rasputinin kaltaiseksi hahmoksi, joka on muun muassa tarkastanut presidentin puheita ja sekaantunut korkeisiin nimityksiin.

Parkin presidenttikausi on päättymässä reilun vuoden päästä.