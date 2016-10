Maduro ja oppositio keskustelupöytään Venezuelassa

Venezuelassa presidentti Nicolas Maduro ja oppositio ovat aloittaneet keskustelut maan vaikean poliittisen kriisin laukaisemiseksi. Eilisiltana aloitettu debatti on ensimmäinen suora mielipiteenvaihto vasemmistohallinnon ja opposition välillä liki vuoteen.

Maduron lisäksi keskustelupöydässä on ollut vastapuolelta muiden muassa oppositioliittouma MUD:n johtaja Jesus Torrealba. Välittäjänä keskusteluissa on katolista kirkkoa johtava Vatikaani, jonka edustaja on ottanut osaa debattiin.

Venezuelan yhä kärjistynyt kriisi on vaatinut viime päivinä jopa kuolonuhreja. Maassa järjestettiin juuri presidentin vastainen yleislakko.

Oppositio syyttää Maduroa maan syöksemisestä talouskaaokseen. Venezuelalla on maailman laajimmat tunnetut öljyvarannot, mutta öljynhinnan lasku on ajanut maan lamaan.