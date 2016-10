Yöpormestari on nähty suurkaupungeissa tarpeelliseksi

Suurien kaupunkien kaupunginjohtajia kutsutaan pormestareiksi. Nyttemmin monissa turistien suosimissa suurkaupungeissa on otettu käyttöön myös yöpormestarin nimike. Pariisissa ja Zürichissä yöpormestari on ollut virassa jo jonkin aikaa. Amsterdam seurasi monien muiden hollantilaiskaupunkien esimerkkiä, kun Mirik Milan asui yöpormestarin virkaan.

Mihin yöpormestaria tarvitaan? Turistien suosimissa kaupungeissa on havahduttu siihen tosiasiaan, että matkailijat käyttävät eniten rahaa ilta- ja yömenoihinsa. Kotimaassa on maksettu jo matkat ja majoitukset, joten rahan käyttö keskittyy yöhön.

New York - kaupunki joka ei koskaan nuku - on kehittänyt yöelämästään kymmenen miljardin US-dollarin (yli yhdeksän miljardin euron) bisneksen, joka työllistää suoraan 100 000 ihmistä. Lontoon talouselämän liikevaihdosta 26,3 miljardia puntaa (29 miljardia euroa) kertyy virka-ajan ulkopuolella.

Hieman mutkia oikoen: yöpormestarit edustavat ja tapaavat ihmisiä, innostavat ihmisiä ja keräävät ideoita vastaisen varalle:

- Yön tapahtumissa luovimmat ihmiset tapaavat, ja ideoita syntyy ja kehitellään. Yö on kuin hautomakone, josta kuoriutuvat ideat leviävät muuhun yhteiskuntaan tulevien vuosien aikana, Zürichin yöneuvoston puheenjohtaja Isabelle Von Walterskirchen muotoilee.

Amsterdamissa on 350 musiikkitapahtumaa vuodessa.

Yksi yöpormestarien tavoite on saada ahtaasti asuttujen kaupunkien rajalliset kiinteistöt hyötykäyttöön. Niinpä aamulla ovensa sulkenut amsterdamilainen yökerho voi toimia sunnuntaiaamupäivällä aamiaisravintolana.

Rahoitustapoja on useita erilaisia. Amsterdamin Mirik Milan on vapaaehtoisjärjestön palveluksessa, ja hänen palkkansa jaetaan kolmille harteille. Järjestön saamalla kaupungin avustuksella katetaan kolmasosa, yritykset maksavat kolmasosan ja järjestön omat projektit kolmasosan. Lontoon yötsaari on suoraan kaupungin palkkalistoilla, Zürichissä viikon työt jakaa seitsemän vapaaehtoista.

Amsterdamin Mirik Milanin mukaan jokaisessa yli 200 000 asukkaan kaupungissa pitäisi olla yöelämää kehittävää yöpormestaritoimintaa.

- Ihmiset muuttavat kaupunkeihin työpaikkojen takia, mutta myös siksi, että kaupungeissa on paljon hauskempaa kuin muualla. Ei Lontooseen muuteta kivan sään takia, Milan ironisoi The Economistissa.

Lähde: The Economist

